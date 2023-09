Se sortearon los grupos de los Preolímpicos de Vóley tanto en la rama masculina como femenina y las reinas del caribe tendrán duros rivales para intentar sellar su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las mujeres tendrán un largo viaje y formarán parte del durísimo grupo A en China. El equipo dirigido Marcos Kwiek por enfrentará a las China, Serbia, Países Bajos, Canadá, República Checa, Ucrania y México entre el 16 de septiembre y el 24 de ese mismo mes.

En ambas ramas habrá solamente 12 países dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024 con Francia ya clasificado por ser local. Los otros cupos se darán en primer lugar por el Preolímpico dónde los primeros dos equipos de cada zona clasificarán al certamen, mientras que los cinco restantes se definirán por el ranking Mundial.

WOMEN’S POOLS 🤯!

Here are the pools for the @paris2024 @olympics #Volleyball Qualifier taking place from September 16-24 in China 🇨🇳, Japan 🇯🇵 & Poland 🇵🇱.

THOUGHTS? 🤔 pic.twitter.com/ce7AgDtdGV

— Volleyball World (@volleyballworld) March 17, 2023