Wimbledon 2024 está entrando en su fase decisiva, y en la rama femenina de singles ya se han definido los partidos de semifinales, con cuatro tenistas que sueñan con levantar el trofeo.

Las semifinales ofrecerán dos duelos muy interesantes. En el primer enfrentamiento, Elena Rybakina (N°4 del ranking WTA) se medirá con Barbora Krejcikova (N°32). En el segundo partido, Jasmine Paolini (N°7) se enfrentará a Donna Vekic (N°37), dos jugadoras que están en un excelente momento de forma. Ambos encuentros prometen ser un espectáculo de lujo.

