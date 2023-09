El renacer de Yonkaira Peña: la noticia del momento para las Reinas del Caribe Está de regreso y saber que esa la forma en la que se encuentra Yonkaira Peña, es la mejor noticia para la escuadra quisqueyana que en solo unos días debutará contra República Checa en el Preolímpico de China.

A veces, cuando uno la mira, parece uno de esos personajes como salidos de una obra de teatro, quizás como aquellos del coro en las tragedias griegas y es así, en ocasiones parece que no está que desaparece, pero no, su accionar metódico nos permite incluso entender los hilos del partido…

En perspectiva, esa es Yonkaira Peña, que, en este minuto, pudiera ser cualquier cosa, un eco, tal vez una brizna sutil, sin embargo, la dominicana, esa que nació en Santo Domingo hace ya 30 años, descolla como una referente del seleccionado criollo de voleibol femenino…las Reinas del Caribe.

Yonkaira Peña: la promesa

Desde su irrupción con el Club Mirador, allá por 2010, Yonkaira Peña mostró su clase y esa garra propia de las grandes figuras, sentando pautas de a poco, como una de las promesas del voleibol femenino en Quisqueya.

El tiempo le daría la razón a la mayoría de los fanáticos y especialistas y pondría en jaque a los acérrimos detractores de siempre, pues desde que Yonkaira se agenció el MVP de la Copa Panamericana U23 de 2012, no paró de ganar títulos y premios individuales.

Así llegó la plata en el Campeonato NORCECA de 2013 y el oro en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, ya con el equipo de mayores.

Yonkaira Peña: una imprescindible para las Reinas del Caribe

La estela no se detuvo y en 2015, Yonkaira Peña fue la Mejor Atacante Externa del Campeonato NORCECA, a la vez que se afianzaba como titular a nivel de clubes y ahí también están sus hitos en la Liga Peruana, también en Japón con el Toray Arrows, en Polonia con el Chemik Police y en Turquía, con el Bursa BBSK.

En 2017, regresa a Dominicana y con los Guerreras Volleyball Club, Yonkaira Peña vuelve a dejar su huella y entonces, por esos vericuetos que cuece el destino, acabó recalando en la Superliga de Brasil, para buena parte de los entendidos, el segundo mejor torneo del planeta (después de la Liga Italiana)

De esta manera llegó el 2023 y con el Minas Gerdau, Yonkaira Peña se llevó la Copa de Brasil, no obstante, al llegar a la selección nacional su impacto tanto en la Liga de Naciones, como en la Copa Panamericana y el Torneo Final Six no fue el mismo.

El renacer de Yonkaira Peña: la mejor noticia para las Reinas del Caribe

Se habló de todo, del cansancio y hasta de pérdida de facultades, sin embargo, como el ave fénix, a la hora cero, cuando la presión aumentó; Yonkaira respondió a la altura y en el recién finalizado Campeonato Continental NORCECA, la volvimos a ver brillar.

Fue así, durante casi todos los partidos, un látigo en ataque y un muro en defensa y sin dudas el revulsivo que necesitaban las Reinas del Caribe, sobre todo en los desafíos más importantes, contra Estados Unidos y Canadá.

Está de regreso y saber que esa la forma en la que se encuentra Yonkaira Peña, es la mejor noticia para la escuadra quisqueyana que en solo unos días debutará contra República Checa en el Preolímpico de China.

Así es la vida, al final siempre acaba premiando la constancia.