¡Marileidy Paulino llegó al Campeonato Mundial sin entrenador! Tampoco tiene traductor.

Ayer la plataforma de atletismo, The Inside Lane, creada para revolucionar la forma en que se cubre y debate el atletismo en los principales medios de comunicación narró que llegó a la zona de prensa después de las eliminatorias de 400 m femeninos con la intención de entrevistar a nuestra Marileidy Paulino pero no pudo ser en ese momento ya que se enteraron por ella de que no habla inglés y no tenía traductor.

Eso no fue impedimento para ese medio, y aseguraron que no iban a irse de Budapest sin entrevistarla, así que antes de la final de 400 m femenino, la presentadora de The Inside Lane escribió algunas preguntas, se las envió a una amiga suya en Londres para que se las grabara en notas de voz en español. Entonces, cuando Marileidy caminó por la zona de medios después de convertirse en CAMPEONA MUNDIAL de 400 metros, fue posible para ellos finalmente entrevistarla.

Entonces, de este modo con el teléfono en alta voz para reproducir cada nota de voz para Paulino, se le levantaba el micrófono y ella con la mayor sonrisa respondió las siguientes preguntas:

– Entraste a los 400 metros como la favorita a ganar y lo hiciste. ¡Nunca dudé de ti! ¿Cómo se siente ser campeona del mundo?

– “Estoy muy orgullosa de mí. Dios ha obrado en mí de una manera increíble y estoy sumamente orgullosa de poder representar en primer lugar a Dios, a mi familia, a mi entrenador, a la República Dominicana “.

– ¿Cuál fue tu mentalidad al entrar en esta carrera, y qué te dijiste a ti misma mientras luchabas alrededor de las curvas y finalizar la carrera con tanta fuerza?

“Mientras estaba detrás de los bloques estaba cantando una alabanza al Señor, porque Dios es que me da la fuerza. Y es un propósito que Dios tiene conmigo.”

– Háblanos de los sacrificios que has tenido que hacer para llegar a este punto y sobre lo que te mantiene motivada.

– “La fe. Porque tuve una lesión en la rodilla y gracias a Dios me recuperé. Y aquí estoy sin coach, sin entrenador “.

A lo que la entrevistadora mostró sorpresa e incredulidad al exclamar y volver a preguntarle. Realmente no podía creer que una atleta de su calibre en una competición de tal magnitud no estuviese con su entrenador y de inmediato preguntó por dónde estaba entonces, Paulino procedió a recalcar que: “Mi coach está en la República Dominicana”.

Finalmente, The Inside Lane culminó su serie de preguntas comentando que Dominicana había mandado un pequeño equipo a Budapest y es ella quién regresa al país con una medalla, para proceder a preguntar por el significado de esa medalla para el país y para la juventud quisqueyana.

“Sí se puede. Dios puede hacer grandes milagros en la vida. Y la juventud va a quedarse en el deporte” dijo Marileidy.