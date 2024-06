Estados Unidos es una selección que siempre compite en cada torneo que dispute, pero en las cuatro ediciones de Copa América que ha disputado, solamente le fue bien en pocas. En Copa América, estuvo presente en 1993, 1995, 2007 y 2016, las mejores actuaciones fueron en 1995 y 2016 donde consiguió en cuarto puesto. En el historial de la Copa América, disputó un total de 18 partidos, ganó solo 5 encuentros, perdió 11 y cosechó dos empates.

En la actual edición, Estados Unidos convocó a varios jugadores que pueden darle un giro a este historial e ir un poco más allá del cuarto puesto. Con 26 jugadores que se reparten entre las mejores ligas del mundo, vamos a repasar en que equipo se destacan.

The numbers for your USMNT at Copa América 2024 🇺🇸 pic.twitter.com/OlzLRPg0gJ

— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 23, 2024