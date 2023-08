Cada año impar, los mejores atletas del mundo se reúnen para determinar la identidad de los mejores de cada especialidad. Se trata del Mundial de Atletismo, que en 2023 se celebra en Budapest, Hungría y es la antesala de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mucho atletismo y muchas medallas por repartir. En total, en Budapest 2023 se celebrar 49 pruebas de atletismo: 24 masculinas, 24 femeninas y una mixta. O, lo que es lo mismo, 147 preseas entre oro, plata y bronce. Subir al podio es el objetivo de los más de 2.000 atletas que se dan cita en la capital húngara. Un premio individual pero también colectivo. No en vano, de fondo siempre está presente la lucha por el medallero entre los diferentes países participantes. La felicidad de MARILEIDY PAULINO al ganar su prueba de semifinales el día lunes

Estados Unidos es el gran dominador histórico del Mundial de Atletismo. Desde que se celebrase la primera edición en 1983, la delegación estadounidense ha logrado un total de 414 medallas repartidas de la siguiente manera: 183 de oro, 126 de plata y 105 de bronce. O dicho de otra manera, han conseguido más medallas doradas que nadie, más medallas plateadas que nadie y más medallas de bronce que nadie.

En segundo lugar se encuentra Kenia, con 161 medallas conseguidas (62 de oro, 55 de plata y 44 de bronce), mientras que Rusia ocupa el hipotético tercer escalón del podio con 142 medallas (42 de oro, 52 de plata y 48 de bronce). En el caso de los rusos, es importante resaltar que no se contabilizan las medallas que consiguió la Unión Soviética (un total de 78: 23 de oro, 27 de plata y 28 de bronce), así como tampoco las conseguidas durante los Mundiales de 2017 y 2019, en el que debido a la sanción internacional por dopaje los atletas rusos corrieron bajo la bandera de Atletas Neutrales Autorizados (ANA)

The first from the Dominican Republican to win an individual World Championship title!

Marileidy Paulino sets a 48.76 national record to dominate the women's 400m 🇩🇴

🥈 Kaczmarek 🇵🇱 – 49.57

🥉 Williams 🇧🇧 – 49.60

📸 Getty Images pic.twitter.com/URfkKSF8Rm

— FloTrack (@FloTrack) August 23, 2023