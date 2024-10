Novak Djokovic, el cuarto mejor tenista del mundo según el ranking ATP, se encuentra a las puertas de otro hito histórico en su ya legendaria carrera. En su regreso a la competencia en el Masters 1000 de Shanghái, el serbio se impuso en una dura semifinal al estadounidense Taylor Fritz (N°7), a quien derrotó en sets corridos por 6-4 y 7-6 (6), luego de un intenso encuentro que duró 1 hora y 56 minutos. Con este triunfo, Djokovic se clasificó para la final del torneo, donde se medirá ante el actual número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.

La motivación de Djokovic en esta etapa de su carrera sigue siendo tan fuerte como siempre. Con 99 títulos a sus espaldas, una victoria en la final de Shanghái no solo le otorgaría su título número 100, sino que también lo pondría a la par de Rafael Nadal como el jugador con más victorias en torneos de Masters 1000 desde 1990, con 410 triunfos. Este récord es particularmente significativo, ya que Nadal, su eterno rival, anunció recientemente su retiro como profesional.

Shanghai, you have my heart 🫶🏼. Not too bad for an old guy 😆. Bring on the final 💪 🇨🇳 pic.twitter.com/Bq7SKh13yJ

— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 12, 2024