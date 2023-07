De Canelo a Benavidez: “Habla mucho pero…” El boxeador mexicano indicó porque no peleará con el etadonunidense por ahora

Aunque Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentará en el mes de septiembre a Jermell Charlo, el pugilista mexicano pudo haber enfrentado a David Benavidez, quien es el retador natural al campeonato indiscutido de los Supermedianos; sin embargo, hubo una razón por la que el azteca no aceptó ese enfrentamiento.

En entrevista con 810WHB, Canelo dijo que no le prestó atención al reto que Benavidez le lanzó hace tiempo por una razón, “habla mucho”, por lo que descartó, al menos por el momento, el enfrentamiento en contra del norteamericano.

“Él habla mucho. Esa no es la forma de conseguir una pelea. Es por eso que no le presto atención. Y solo vean mi carrera, y vean la carrera de él. Para mí yo no le presto atención a eso. He hecho muchas cosas en el boxeo”, indicó Álvarez

Pese a que no aceptó en su momento el encuentro en contra de Benavidez, no le cierra la puerta porque sabe que deberá enfrentarlo en algún momento. “Sí, ¿por qué no?. Podría darse en el futuro. ¿Por qué no? La pelea está ahí”.

En tanto, José Benavidez, padre de David, emitió unas declaraciones en contra de Canelo Álvarez, por ende, tuvo que dar disculpas públicas porque el boxeador de origen jalisciense no aceptó la pelea para este año

Quiero pedir públicamente disculpas al Canelo porque me llevó a decir unas cosas para ver si así se animaba”, dijo José Benavidez al canal Hay Tiro. “Pero yo no soy así, la verdad yo ya no me voy a prestar para esas cosas de decir cosas que no se deben de decir”.