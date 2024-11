Durísimas críticas a Mike Tyson: “Es un gallina, por eso pelea con un Youtuber” Walter Masseroni, excampeón argentino, lanza fuertes críticas a Mike Tyson en la antesala de su combate contra Jake Paul.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia de Walter “El Bombardero de Beccar” Masseroni es la de un hombre que nunca abandonó sus sueños. Este excampeón argentino de la Federación Argentina de Boxeo, con títulos latinoamericanos, sudamericanos e internacionales en la categoría de los pesos pesados, lleva casi 40 años persiguiendo un enfrentamiento con uno de los íconos más temidos del boxeo: Mike Tyson. Hoy, en un contexto de nuevos desafíos para la leyenda estadounidense, Masseroni resurge con críticas punzantes y un renovado deseo de subirse al ring junto a quien considera su rival soñado.

El sueño de enfrentar a Tyson, revivido

La decisión de Tyson de regresar al boxeo para enfrentarse a figuras populares, como el YouTuber Jake Paul, ha reavivado la esperanza de Masseroni, quien fue categórico en sus declaraciones a Infobae: “Es un gallina, por eso pelea con un YouTuber”. Para Masseroni, la preferencia de Tyson por estos encuentros es una clara evasión de lo que él considera un desafío auténtico: un combate con él, un boxeador de carrera y pasión. “Yo llevo 35 años esperando a Tyson, ¿por qué me esquiva tanto?” expresó el excampeón, cuestionando la falta de respuesta a sus múltiples intentos de programar un combate.

A lo largo de su carrera, Masseroni intentó en tres ocasiones enfrentar a Tyson, y aunque alguna vez estuvo cerca, la oportunidad siempre se diluyó. El primer intento fue en 1990, cuando Tyson, bajo la gestión de Don King, decidió rechazar el combate por razones comerciales. Incluso el prestigioso New York Times mencionó el posible cruce, el cual fue abortado por una negativa de la cadena de televisión. Ocho años después, en 1998, Masseroni retomó su propuesta, logrando contactar al representante de Tyson, Sheldon Finkel. Sin embargo, la pelea nuevamente fracasó al no reunir los permisos necesarios. Su último intento fue en 2001, cuando viajó a Miami antes de que Tyson peleara contra Lennox Lewis, aunque, una vez más, los esfuerzos resultaron infructuosos.

“Tyson es humano, no de acero”

Para el Bombardero, el temor de Tyson a perder es lo que lo ha mantenido alejado de su desafío. “Tiene miedo de dejar de ser Tyson, de demostrar que es de carne y hueso como todos nosotros”, afirmó Masseroni, argumentando que un enfrentamiento entre ambos podría tener consecuencias inesperadas para el legado de Tyson. En su opinión, enfrentarlo sería un acto de “grandeza” por parte del estadounidense, y la oportunidad de demostrar que sigue teniendo la “esencia del deportista” en lugar de priorizar solo las peleas comerciales.

“No soy solo un fanático cualquiera; estuve entre los 10 primeros de la AMB. ¿Por qué no aceptar mi desafío? Sería una prueba de humildad y grandeza”, manifestó el excampeón argentino, quien arremetió contra los recientes rivales de Tyson. “Jake Paul es solo un streamer. Sí, es popular, pero no es boxeador de verdad. Me gustaría ver el currículum de sus oponentes para poder tomarlo en serio”. Masseroni considera que el enfrentamiento entre ambos sería digno de ver en cualquier lugar, incluso sin cámaras. “Es mi sueño, no lo hago por dinero. Me gustaría subirme al ring con él aunque sea sin público. Esta pelea no es por fama, es por cerrar un capítulo de mi vida”, expresó con vehemencia.

El desafío de Masseroni: Una historia que emocionaría al mundo

Massseroni, quien en una entrevista reciente reveló que sobrevivió a un grave accidente donde permaneció sin signos vitales por diez minutos, continúa su lucha por cumplir su sueño. Para él, la posibilidad de este combate no solo beneficiaría su historia personal, sino también a Tyson, quien podría reivindicarse ante la comunidad latinoamericana de boxeo. “Esto va más allá de una pelea. Sería un gesto de grandeza por parte de Tyson, algo que el mundo entero querría ver y que tendría un impacto a nivel humano”, afirmó el argentino.

El Bombardero de Beccar ha dejado claro que, mientras tenga fuerzas, seguirá esperando que Tyson acepte su desafío. “Hasta mi último suspiro, lo voy a esperar. Si decide ser una gallina, es problema suyo. Yo estoy listo para cuando él lo esté”, sentenció, dejando su mensaje de valentía y persistencia en el aire.

Una espera que no se rinde

La inquebrantable voluntad de Walter Masseroni se mantiene viva, esperando el momento en que Mike Tyson decida aceptar el desafío de su vida. Con o sin cámaras, el Bombardero de Beccar tiene claro que no busca la gloria financiera, sino una oportunidad para cumplir el sueño de enfrentar a una leyenda del boxeo, cerrando así una historia que ha marcado su vida y que conmueve a fanáticos y críticos por igual.