La Supercopa de España, celebrada en Arabia Saudí, no solo representa un espectáculo futbolístico de primer nivel, sino también una ventana de oportunidades para muchos españoles que han decidido hacer carrera en este país en constante transformación. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), destacó recientemente este impacto al reunirse con un grupo de entrenadores españoles en la región. “Sois los mejores embajadores de nuestro país y una gran referencia de España en el mundo”, expresó Louzán, subrayando el papel de estos profesionales en la representación internacional de España.

El alcance de la Supercopa trasciende lo deportivo, con un impacto significativo en sectores como hostelería, turismo, logística y traducción. La afluencia de jugadores, técnicos, directivos, periodistas y aficionados genera una amplia demanda de servicios, convirtiendo el evento en un catalizador de oportunidades laborales.

