Después de largas y complicadas negociaciones, los Philadelphia 76ers finalmente tendrán su ansiado estadio en el corazón de la ciudad que ha sido su hogar desde 1963. La alcaldesa de Philadelphia, Cherelle Parker, anunció que se ha alcanzado un acuerdo con la franquicia para la construcción del nuevo pabellón, que tiene como fecha de apertura el año 2031.

Este nuevo estadio, que promete ser uno de los más modernos y espectaculares del mundo deportivo, estará destinado exclusivamente a los Sixers y supondrá un punto de referencia tanto para la NBA como para los eventos deportivos en general. Aunque aún no se han revelado todos los detalles del acuerdo, la inversión total del proyecto se estima en más de 1.500 millones de dólares, con la mayor parte de los fondos provenientes de los propietarios de la franquicia. Queda por definir si el sector público aportará una parte de los recursos, una decisión que podría influir en el diseño y los plazos de construcción.

El acuerdo con la ciudad de Philadelphia llega en un momento crucial. Hace apenas unas semanas, el estado de New Jersey había presentado una oferta formal para atraer a los Sixers, prometiendo construir un nuevo pabellón si la franquicia aceptaba trasladar sus partidos allí. Esta oferta, sin duda, aumentó la presión sobre las autoridades de Philadelphia, que aceleraron las negociaciones para evitar perder a una de sus principales atracciones deportivas.

La decisión de mantener a los Sixers en Philadelphia es celebrada por los aficionados y también por el entorno empresarial local, que se verá beneficiado por el impacto económico de la construcción y operación del nuevo estadio. Se espera que este proyecto no solo sea un lugar de encuentro para los fanáticos del equipo, sino también un centro de desarrollo urbano que revitalizará áreas aledañas.

76 Place "Coming 2031" (Narrated by Julius Erving)

They really didn't waste any time with the trailer for the new – and now approved Center City Philadelphia Sixers arena. #76place #Sixers #Philadelphia #Philly pic.twitter.com/WMJ50Jqy20

— AC  (@ACinPhilly) September 18, 2024