Adrian Wojnarowski, una de las figuras más reconocidas e influyentes en el mundo del baloncesto y el periodismo deportivo, ha anunciado su retirada de los medios. Conocido por sus famosas “Wojbombs”, exclusivas que solían sacudir la NBA, su adiós ha impactado a millones de aficionados y profesionales del deporte.

A través de su cuenta oficial en X (anteriormente conocida como Twitter), Wojnarowski confirmó su salida de ESPN, la cadena en la que trabajó durante los últimos siete años, y su decisión de abandonar el periodismo con un sencillo pero emotivo comunicado titulado “30”, en referencia a las tres décadas de su carrera en los medios.

En su mensaje, Wojnarowski reflexiona sobre su trayectoria, desde sus humildes comienzos como hijo de un trabajador de fábrica hasta convertirse en el periodista deportivo más reconocido del baloncesto mundial. “Crecí como hijo de un trabajador de una fábrica, a solo dos millas del campus de ESPN, y siempre soñé con ganarme la vida como periodista deportivo. Hace 37 años, el Hartford Courant me dio mi primera oportunidad”, recordó el periodista, visiblemente emocionado por este nuevo capítulo de su vida.

El adiós de Wojnarowski implica también el fin de las esperadas primicias que definieron su carrera: traspasos inesperados, rumores y noches de Draft que muchos aficionados ya no podrán vivir con el mismo nivel de anticipación. “Después de todos estos años informando sobre el resto de los equipos, estoy decidido a centrarme en mí”, concluyó Woj, haciendo alusión a su deseo de dedicar más tiempo a su vida personal y alejarse del ritmo frenético que exige el periodismo deportivo.

Breaking: ESPN senior NBA insider Adrian Wojnarowski has agreed to become the general manager of the men's basketball program at St. Bonaventure, he told ESPN.

"I am retiring from a dream job at ESPN and am so incredibly grateful for my time and experiences with the World Wide… pic.twitter.com/UfAXGKtYPN

— ESPN (@espn) September 18, 2024