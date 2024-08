En la historia reciente de la NFL, pocas alianzas han capturado la imaginación de los aficionados como las de los quarterbacks y sus receptores favoritos. La sociedad entre Patrick Mahomes y Travis Kelce ha dominado la liga en los últimos años, llevando a los Kansas City Chiefs a tres títulos del Super Bowl y seis finales consecutivas de la AFC. Sin embargo, para muchos, el estándar de oro sigue siendo la mítica dupla de Tom Brady y Rob Gronkowski, quienes no solo lograron cuatro victorias en el Super Bowl, sino que también definieron una era en el fútbol americano.

La conexión entre Brady y Gronkowski trasciende las estadísticas, pero estas son innegables: 620 recepciones, 9,275 yardas y 93 touchdowns en 141 partidos. Con estos números, se erigieron como una de las duplas más prolíficas de la historia de la NFL, ganando cuatro títulos juntos. Esta cercanía entre ambos fue evidente incluso fuera del campo, como lo demostraron en eventos públicos donde no faltaron las bromas y la camaradería, incluyendo su reciente aparición en el Fanatics Fest, donde sorprendieron a los fans al aparecer uniformados con los jerseys intercambiados.

