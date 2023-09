Charlo, el rival más difícil para Canelo Leonard Ellerbe, presidente de Mayweather Promotions, dió su opinión sobre Jeremy Charlo y el combate con Canelo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leonard Ellerbe, presidente de Mayweather Promotions, piensa que Jermell Charlo es el mejor rival que Saúl “Canelo” Álvarez ha enfrentado dado que Charlo no se compara con los peleadores ingleses a los que Canelo ha derrotado en sus últimas peleas.

Te puede interesar: LO DIJO SU ENTRENADOR; CANELO ESTÁ LISTO PARA DESTROZAR A CHARLO

Saúl “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo se enfrentarán el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas en un duelo a 12 asaltos que dirimirá quien se queda con los cuatro cinturones en disputa Canelo Alvarez, poseedor de 3 títulos de la OMB

“Jermell Charlo no será John Ryder, no será Callum Smith, o Billy Joe Saunders”, dijo Leonard Ellerbe en entrevista con Fight Hype. “No va a ser como ellos, ellos son peleadores sólidos, pero Jermell Charlo es mejor que todos esos muchachos. Y este es el mejor rival que ha enfrentado desde la primera pelea con Gennady Golovkin”.

De entre esos últimos rivales, Ellerbe siente que tiene que hacer una anotación sobre Dmitry Bivol quien derrotó a Canelo en mayo de 2022.

“No le quito méritos a Bivol, él ganó la pelea”, reconoce Ellerbe. “Pero de nuevo, yo creo en lo que dijo Canelo, que estaba lesionado y le creo. Pero este (Jermell Charlo) es el mejor peleador que ha enfrentado desde la primera pelea con GGG”.

Y es que el promotor no califica a Bivol como un peleador de élite, más buen atribuye que Canelo perdió contra Bivol por sus propias lesiones, más que por la calidad del campeón ruso.

Recomendado para ti: CANELO VS. CHARLO, LA SUPER PELEA POR CUATRO TÍTULOS MUNDIALES

“Canelo llega a esta pelea (con Charlo) con una espina clavada”, dijo Ellerbe en entrevista. “Viene de una lesión, y eso me explica por qué sus últimas actuaciones no fueron lo que el público esperaba, porque el nivel de rivales que ha enfrentado recientemente, y llamémosle como es, no han sido de nivel de élite. Bivol es un peleador sólido. No quiero faltarle el respeto, pero no es un peleador de nivel de élite, es un peleador sólido, es bueno”.

DÍA, HORA Y QUÉ SE DISPUTARÁ:

En el T-Mobile Arena de Las Vegas en un duelo a 12 asaltos que dirimirá quien se queda con los cuatro cinturones en disputa; los títulos mundiales del Consejo Mundial de Bo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano comenzará la noche del sábado 30 de septiembre, cerca de las 23:30, hora Dominicana, aunque según se desarrollen los combates de ante sala, pueda ser algo más tarde, ya entrado el domingo.