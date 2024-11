Este jueves 14 de noviembre, Jannik Sinner y Daniil Medvedev protagonizan el enfrentamiento más esperado de la tercera jornada de las Nitto ATP Finals. Con el italiano como favorito indiscutible, este partido se convierte en una oportunidad crucial para ambos jugadores. Sinner, quien ha dominado el grupo sin ceder un solo set, busca asegurar su pase a las semifinales en casa, donde sus seguidores esperan verlo consagrarse.

Sinner: Un Favorito Indiscutible en las Apuestas

Las apuestas deportivas posicionan a Sinner, el número uno del ranking ATP, como el gran favorito en este duelo, con una cuota de 1.22 por cada euro apostado, lo que representa una probabilidad del 81.96% de triunfo. El tenista nacido en San Candido llega invicto tras vencer a Alex de Miñaur y Taylor Fritz en sets consecutivos, demostrando un nivel sobresaliente en su tierra natal y consolidándose como el principal candidato al título de esta edición.

Sinner y Medvedev se han enfrentado en 14 ocasiones, con ventaja en las últimas tres para el italiano. Este historial reciente, sumado a la excelente forma de Sinner, aumenta las expectativas de su victoria en sets corridos. De lograrlo, aseguraría su pase a las semifinales, donde podría verse las caras con el español Carlos Alcaraz, otro de los favoritos en la competición.

Medvedev: Buscando la Sorpresa

Daniil Medvedev, cuarto en el ranking ATP, es un jugador impredecible y con una trayectoria que le ha permitido estar en la élite del tenis. Medvedev ganó el título de las ATP Finals en 2020 y sabe cómo manejar la presión de los grandes torneos. Aunque llega como el menos favorecido en las apuestas, el ruso cuenta con un arsenal técnico que podría complicar el avance de Sinner si logra neutralizar su potente saque y juego desde el fondo.

Daniil Medvedev getting ready for tonight’s match against Jannik Sinner.

He needs a straight sets win to make the semifinals. pic.twitter.com/RbxqUA3JxU

— José Morgado (@josemorgado) November 14, 2024