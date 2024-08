Desde sus inicios en 1881 hasta la Era Abierta, el US Open ha visto a legendarios campeones marcar su huella en el torneo más importante de tenis en Estados Unidos. Este artículo explora los máximos ganadores del torneo, destacando a las figuras más emblemáticas tanto en el cuadro masculino como femenino.

El US Open, uno de los cuatro torneos de Grand Slam en el tenis, ha sido el escenario de hazañas memorables desde su primera edición en 1881. A lo largo de su rica historia, algunos jugadores han logrado imponer su dominio en la cancha de manera destacada. Este artículo examina a los máximos ganadores en el cuadro masculino y femenino, abarcando tanto la época amateur como la Era Abierta, que comenzó en 1968.

En el cuadro masculino, los pioneros del tenis mostraron un dominio absoluto en los primeros años del torneo. Tres jugadores estadounidenses se destacan por su impresionante récord de siete títulos en la era amateur: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Sears, en particular, dejó una marca imborrable al ganar de manera consecutiva entre 1881 y 1887.

Bill Tilden of the United States, the champion tennis player of the world, resigns as a member of the US Olympic Team after it is discovered that he accepted a bribe to write a favorable column in a tennis newspaper. pic.twitter.com/gwYTzRkslS

— 1924 Live (@100YearsAgoLive) April 21, 2024