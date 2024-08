Arabia Saudita, conocida por su ambición de posicionarse en la cima del deporte global, ha lanzado un desafío imponente al mundo del tenis con el anuncio de su nuevo torneo exhibición: el Six Kings Slam. Este certamen, que se disputará entre el 16 y el 19 de octubre, promete revolucionar el calendario del tenis con una bolsa de premios nunca antes vista.

El Six Kings Slam contará con una alineación estelar que incluye a algunos de los nombres más grandes del tenis internacional: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune. Esta impresionante lista de participantes subraya la ambición de Arabia Saudita por convertirse en un destino relevante dentro del circuito ATP.

🚨🇸🇦 The Saudi ‘Six Kings’ exhibition is now confirmed to place from October 16th-19th, with the 18th being a day off, as ATP rules don’t allow players to play three consecutive days of exhibitions.

Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev, and Rune are participating.

