Carmelo Anthony rechazó regresar a los Knicks: “No podía aceptar ese rol” Tras su última temporada con los Lakers, Carmelo Anthony tuvo la oportunidad de volver a los Knicks. Aunque la idea lo ilusionaba, rechazó el contrato debido al limitado rol que le ofrecían en la rotación, prefiriendo retirarse con elegancia.

Después de finalizar la temporada 2021-22 con Los Angeles Lakers, Carmelo Anthony recibió una oferta para regresar a los New York Knicks, la franquicia en la que brilló durante años. Sin embargo, a pesar de la nostalgia y el deseo de cerrar su carrera en la Gran Manzana, Anthony rechazó la propuesta. En una entrevista reciente en 7PM in Brooklyn, el exjugador explicó sus motivos.

Carmelo Anthony turned down an offer from the New York Knicks in 2022 due to the limited role he was proposed. He was unwilling to be remembered by Knicks fans as a reserve player who might not even see the court for several games in a row. Ultimately, he rejected the offer… pic.twitter.com/ruuwWgMwUo — Big Knick Energy (@BigKnickEnergy_) August 27, 2024

“Nos sentamos y tuvimos una conversación real”, comentó Anthony. “Me ofrecieron un puesto en el equipo, pero el rol que me plantearon no era lo que esperaba. No saber cuándo jugaría y cuándo no, preferí evitarlo. Decidí retirarme con elegancia. Sin faltarle el respeto, pero no podía aceptar ese rol”, subrayó.

La propuesta de los Knicks era para un puesto al final de la rotación, una oferta que no se alineaba con la visión que Anthony tenía para el cierre de su carrera. “Mi plan era regresar a Nueva York, terminar en Nueva York, jugar mi último año… Pero el rol que me ofrecieron no encajaba con lo que quería. Sentí que aún podía hacer mucho más en la cancha”, agregó.

Anthony venía de promediar 13,3 puntos y 4,2 rebotes en 26 minutos por partido con los Lakers, jugando junto a LeBron James. Pasar de ser un contribuyente sólido desde el banquillo a un rol marginal en los Knicks era algo que no podía aceptar. “¿Quieres decirme que tres o cuatro meses después ya no podía hacer lo mismo? En ese momento, lo que los Knicks necesitaban era tiros desde el perímetro y experiencia. Estaban buscando a alguien que ayudara a los jóvenes, pero no estaba dispuesto a ocupar un rol tan reducido”, explicó el 10 veces All-Star.

Carmelo Anthony says he was not promised a consistent role with the 2022-23 Knicks and decided not to join the team: “My goal was always to come back here (NY) and finish it out…” “They had a spot on the roster… We sat down and had a real conversation… ‘You could be on the… pic.twitter.com/jFeYpkow4z — The Strickland (@TheStrickland) August 27, 2024

Carmelo Anthony tuvo otras oportunidades para continuar su carrera, pero ninguna ofrecía el rol que él creía merecer. A lo largo de su tiempo en la NBA, Anthony dejó una marca imborrable, especialmente con los Knicks, donde fue el alma del equipo durante varias temporadas. Su decisión de rechazar la oferta del equipo y retirarse con dignidad refleja su compromiso con mantener su legado en alto.