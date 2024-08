US Open: Novak Djokovic enfocado en su 25° Grand Slam El serbio Novak Djokovic comenzó su camino hacia un histórico 25° título de Grand Slam con una victoria contundente sobre Radu Albot en el US Open. Tras ganar el oro olímpico en París, Djokovic busca seguir haciendo historia en Nueva York.

El US Open 2024 ha comenzado, y Novak Djokovic no perdió tiempo en demostrar por qué es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. En su primer partido del torneo, el serbio dominó al moldavo Radu Albot, venciendo en sets corridos (6-2, 6-2, 6-4) en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York. Con esta victoria, Djokovic inicia su búsqueda por su 25° título de Grand Slam, un logro que lo consolidaría aún más en la cima del tenis mundial.

Un Comienzo Firme en la Búsqueda de un Hito Histórico

El partido inaugural de Djokovic en este US Open fue un recordatorio de su implacable competitividad. Desde el primer set, mostró una superioridad que dejó pocas dudas sobre su intención de defender con éxito el título que ganó el año pasado. Ganando cuatro juegos consecutivos para cerrar el primer set y repitiendo la hazaña en el segundo, Djokovic no dio respiro a su oponente, estableciendo un dominio que Albot no pudo contrarrestar.

A pesar de que el moldavo intentó recuperar terreno en el tercer set, incluso poniéndose 3-2 tras una batalla intensa por el punto en el tercer juego, Djokovic rápidamente retomó el control. Con una serie de victorias consecutivas en el sexto y séptimo juego del set, aseguró su triunfo en poco más de dos horas.

La Temporada de Altibajos de Djokovic

Este año ha sido una montaña rusa para Djokovic. Comenzó la temporada con una inesperada derrota en las semifinales del Abierto de Australia, y luego sufrió una lesión grave en el Abierto de Francia, donde se retiró debido a una rotura de menisco en su rodilla derecha. Después de una cirugía y un período de rehabilitación, Djokovic hizo su regreso en Wimbledon, llegando a la final pero cayendo ante el joven talento español Carlos Alcaraz.

Sin embargo, Djokovic se recuperó de esa derrota de manera espectacular, logrando uno de los mayores logros de su carrera al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esa victoria, que completó el ansiado “Golden Slam”, fue su primer título de la temporada y un claro indicador de que el serbio aún tiene mucho que ofrecer.

Una Carrera por el Legado

Con 25 títulos de Grand Slam a la vista, Djokovic está en una posición única para hacer historia en este US Open. De ganar, no solo ampliaría su ventaja en la carrera de títulos de Grand Slam, sino que también superaría a Margaret Court como el tenista más laureado de todos los tiempos, consolidando su estatus como el más grande de cualquier época.

No obstante, el camino hacia ese logro no será fácil. En la próxima ronda, Djokovic se enfrentará a su compatriota serbio Laslo Djere, quien llega tras una agotadora batalla de cinco sets contra el alemán Jan-Lennard Struff. Aunque Djere es un oponente formidable, Djokovic ha demostrado una y otra vez que cuando está en su mejor forma, es casi imparable.

El inicio dominante de Novak Djokovic en el US Open 2024 deja claro que está enfocado en lograr su 25° título de Grand Slam. Tras una temporada llena de altibajos, el serbio ha mostrado resiliencia y determinación, características que han definido su carrera. Con el oro olímpico recién ganado, Djokovic está más motivado que nunca para seguir escribiendo su legado en la historia del tenis. A medida que avanza en el torneo, el mundo del tenis observa con expectación, preguntándose si este será el año en que Djokovic finalmente se consagre como el más grande de todos los tiempos.