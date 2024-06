Selecciones femeninas que jugarán en París 2024 El torneo de voleibol femenino de París 2024 se celebrará del 28 de julio al 11 de agosto en el París Sur Arena.

El ranking mundial del 17 de junio definió las últimas cinco selecciones femeninas que disputarán el próximo torneo olímpico de voleibol, que se suman a las siete que ya habían asegurado su plaza. Entre ellas, la República Dominicana, que en 2023 obtuvo una cuota para sus cuartos Juegos Olímpicos. Será la primera vez que las Reinas del Caribe disputen dos ediciones consecutivas.

En total son 12 selecciones, distribuidas de la siguiente manera: una cuota para Francia como nación anfitriona; seis repartidas en los Preolímpicos de 2023; y cinco para las mejores selecciones del ranking mundial del 17 de junio de 2024 que aún no habían asegurado plaza (con prioridad para la mejor de Asia y de África).

SEE YOU IN @Paris2024! The world can’t wait to see you compete in one of the world’s most beautiful cities next month in Paris, France 🇫🇷! 🏐 #volleyball #Paris2024 pic.twitter.com/UKSrcrUdhM — Volleyball World (@volleyballworld) June 16, 2024

Estas son las selecciones femeninas de voleibol que estarán en París 2024:

República Dominicana: Actuales bicampeonas de los Juegos Panamericanos, las Reinas del Caribe estarán presentes en los Juegos Olímpicos por cuarta vez en su historia. Mientras que en Atenas 2004 quedaron eliminadas en la fase preliminar, en Londres 2012 y Tokio 2020 alcanzaron los cuartos de final. Del 26 al 30 de este mes disputarán el Norceca Final Six 2024, donde podría contar con el regreso de jugadores importantes como Brenda Castillo.

DOMINICAN REPUBLIC 🇩🇴 – SEE YOU IN @Paris2024! What a dramatic finish for Las Reinas Del Caribe! Started the tournament with a loss BUT ended on a successful note and they are going to the 2024 Olympics! 🥳 From #CloserToParis to #SeeYouInParis! 🏐 #Volleyball pic.twitter.com/GBldDcqZI5 — Volleyball World (@volleyballworld) September 24, 2023

Francia: Ser las anfitrionas dará la oportunidad a la selección femenina francesa de voleibol de disputar por primera vez unos Juegos Olímpicos.

Brasil: Después de las medallas de oro de Beijing 2008 y Londres 2012, las brasileñas buscarán su tercera corona olímpica. En la última edición, Tokio 2020, se quedaron con la plata tras caer derrotadas en la final ante Estados Unidos. Fue su quinta medalla olímpica, pues también hay que sumar los bronces de Atlanta 1996 y Sídney 2000.

Italia: A pesar de tener un extenso palmarés internacional, que incluye el Campeonato del Mundo de 2002 y la VNL de 2022, la selección femenina italiana aún no ha logrado ninguna medalla olímpica. El país transalpino intentará cambiar eso en París 2024.

ITALY 🇮🇹 – SEE YOU IN @Paris2024! They will compete in the Olympic Games for the 7th consecutive time & have also qualified to the #VNLFinals in Bangkok, Thailand 🇹🇭 from June 20-23. 📺 Watch the #VNL2024 on https://t.co/Rb6x7u4TwH. 🇮🇹 #volleyball #VNL #pallavolo pic.twitter.com/CSOAtbq3bK — Volleyball World (@volleyballworld) June 14, 2024

Turquía: Selección muy potente, que sin embargo nunca ha conseguido una medalla olímpica. Su mejor resultado fue el quinto puesto en Tokio 2020, aunque bajo el liderazgo de la estrella de origen cubano Melissa Vargas conquistaron la VNL 2023 y están terceras del ranking.

Polonia: París 2024 será la cuarta presencia olímpica de la selección polaca, que en sus dos primeras participaciones (Tokio 1964 y México 1968) logró la medalla de bronce. En su última ocasión, Beijing 2008, quedaron eliminadas en la fase de grupos.

Estados Unidos: Las actuales campeonas olímpicas buscarán su séptima medalla en París 2024. Además del oro de Tokio 2020, los Estados Unidos fueron plata en Los Ángeles 1984, Beijing 2008 y Londres 2012; y medalla de bronce en Barcelona 1992 y Río 2016.

República Popular de China: Tricampeonas olímpicas (Los Ángeles 1984, Atenas 2004 y Río 2016), las chinas aseguraron su cuota como sextas del ranking mundial y mejor selección asiática. París 2024 será su 11ª participación en los Juegos Olímpicos, donde además de los tres oros han sumado una plata en Atlanta 1996 y sendos bronces en Seúl 1988 y Beijing 2008.

CHINA 🇨🇳 – SEE YOU IN @Paris2024! The 6 time Olympic medalists have sealed their spot for the 2024 Olympics & they did it at home in Hong Kong. Congratulations 🎊! 📺 Watch the #VNL2024 on https://t.co/Rb6x7u4lH9. 🇨🇳 #volleyball #VNL pic.twitter.com/A3TnWaY4BF — Volleyball World (@volleyballworld) June 14, 2024

Japón: Campeona en el debut olímpico del voleibol femenino en Tokio 1964, y doce años después en Montreal 1976, Japón ya ha conquistado 12 medallas olímpicas hasta la fecha (dos de cada color). Las japonesas fueron plata en México 1968 y Múnich 1972, y bronce en Los Ángeles 1984 y Londres 2012.

JAPAN 🇯🇵 – SEE YOU IN @Paris2024! They aren’t just going to the 2024 Olympics but they have also qualified for the #VNLFinals! Congratulations 🎊! 📺 Watch the #VNL2024 on https://t.co/Rb6x7u4TwH. 🇯🇵 #volleyball #VNL pic.twitter.com/TmNsy9hTjG — Volleyball World (@volleyballworld) June 15, 2024

Países Bajos: A pesar de ser una nación donde el voleibol tiene muchos seguidores, la selección femenina neerlandesa aún no ha logrado una medalla olímpica. Su mejor resultado hasta la fecha es el cuarto puesto en Río 2016.

Serbia: Son las actuales campeonas del mundo, ganaron la medalla de plata en Río 2016 y el bronce en Tokio 2020, aunque desde entonces han caído hasta el número 9 del ranking. ¿Podrán aspirar al oro en París 2024?

Kenia: Mejor selección africana en el ranking mundial del 17 de junio 2024, Kenia disputará por cuarta vez el torneo olímpico de voleibol. El equipo está entrenado por el brasileño Luizomar de Moura, que ya dirigió a la selección en Tokio 2020.

KENYA 🇰🇪 – SEE YOU IN @Paris2024 Africa will be represented by Kenya aka Malkia Strikers at the 2024 Olympics in Paris, France. 🇰🇪 #volleyball pic.twitter.com/4HU0WuV9jT — Volleyball World (@volleyballworld) June 16, 2024

Los 12 equipos que disputarán el torneo olímpico femenino de voleibol en París 2024 se repartirán en tres grupos de cuatro selecciones cada uno. En la final de la primera fase, los equipos jugarán un partido contra cada uno de los rivales de su grupo. Los ocho equipos con mejor ranking combinado pasarán a cuartos de final, y de ahí en adelante el torneo se jugará en formato de eliminación directa.