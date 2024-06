Este miércoles en Bangkok, se realizó el sorteo de la fase de grupos que deben afrontar las Reinas del Caribe para ir en búsqueda de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección femenina de voleibol de la República Dominicana salió sorteada en el duro Grupo C, donde enfrentará a Italia y Turquía (Las dos selecciones campeonas de la Liga Nacional de Vóleibol de las ultimas ediciones). Tambíen completa el grupo, Países Bajos.

El torneo de voleibol femenino de París 2024 se celebrará del 28 de julio al 11 de agosto en el París Sur Arena.

DOMINICAN REPUBLIC 🇩🇴 – SEE YOU IN @Paris2024!

What a dramatic finish for Las Reinas Del Caribe! Started the tournament with a loss BUT ended on a successful note and they are going to the 2024 Olympics!

🥳 From #CloserToParis to #SeeYouInParis!

🏐 #Volleyball pic.twitter.com/GBldDcqZI5

— Volleyball World (@volleyballworld) September 24, 2023