Puerto Rico capturó la medalla de oro en la primera Copa Panamericana Masculina Sub-17 con una emocionante victoria en cinco sets (25-10, 23-25, 25-27, 25-16, 15-12) sobre el anfitrión México en el Auditorio Multifuncional de Colima. Puerto Rico terminó el torneo invicto con un récord de 4-0. México se llevó la medalla de plata, con un récord de 4-1.

El año pasado, Puerto Rico también venció a México para obtener el título continental de la NORCECA Sub-17.

Puerto Rico dominó a México con una fiesta de bloqueos 20 a 6. Además, tuvo una ventaja de 62 a 52 en ataques. Ambos equipos anotaron 4 puntos de servicio. Puerto Rico cometió un error más que México (28-27).

El capitán y atacante de esquina Gustavo Álvarez de Puerto Rico fue el máximo anotador en el partido con 27 puntos (24 ataques, 3 bloqueos). El jugador de esquina Adrián Carrillo aportó 24 puntos (23 ataques, un saque). El central Dylan López sumó 12 puntos, 8 de ellos el máximo de puntos de bloqueo. El central Jorge Suárez anotó 6 puntos de bloqueo. El atacante de esquina Emi Díaz lideró a México con 16 puntos, todos de ataque. Oskar González tuvo registro de 10 puntos.

Puerto Rico inició con fuerza, dominando a México en todos los aspectos, ganando el primer set por una gran ventaja (25-10). En el segundo set, que llegó empatado a 14 puntos, luego a 18, a 20 y 22, con un ataque de Emi Diaz, un ACE de Tomás Villalobos y luego un ataque de Oskar González, México empató. Tras empatar en varias ocasiones en el tercer set, México alcanzó punto de set en el tercero con un ataque de Raúl Silva, pero Gustavo Álvarez empató de nuevo para Puerto Rico. México finalmente ganó por un error rival. Puerto Rico dominó el cuarto set con la ofensiva de Adrián Carrillo, Dylan López y también Álvarez. En el tie-break llegó empatado a 10, y dos puntos de Álvarez le dieron ventaja a Puerto Rico, que cerró 15-12 con ataque de Álvarez y un bloqueo de Dylan López.

Puerto Rico 🇵🇷 Claims Gold 🥇at the Boys U17 Pan American Cup in 5-Set thriller 25-10, 23-25, 25-27, 25-16, 15-12 over host Mexico 🇲🇽

Top Scorers

Alvarez (8) 🇵🇷 – 27pts

Carrillo (3) 🇵🇷 – 24pts

Diaz (9) 🇲🇽 – 16pts

For more details tap 🔗 in bio pic.twitter.com/weTA0pgBxJ

— NorcecaInfo (@Norceca_Info) June 23, 2024