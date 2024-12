Agenda deportiva ESPN: Celtics vs Heat, Bulls vs Nets, Lakers vs Timberwolves, NBA, Serie A y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte

Agenda Deportiva NBA 8:30 PM | New Orleans vs. Atlanta

| New Orleans vs. Atlanta 8:30 PM | Miami vs. Boston

| Miami vs. Boston 9:00 PM | Brooklyn vs. Chicago

| Brooklyn vs. Chicago 9:00 PM | Los Angeles vs. Minnesota Serie A 3:45 PM | Roma vs. Atalanta Liga de España 4:00 PM | Sevilla vs. Osasuna Hockey Femenino: FIH Pro League 7:30 AM | Bélgica vs. Inglaterra Hockey Masculino: FIH Pro League 9:30 AM | Bélgica vs. Alemania