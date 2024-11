Agenda Deportiva ESPN: Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks, Cavaliers vs Pelicans, Rockets vs Pacers, Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio NBA 8:30 PM | New Orleans vs. Cleveland

| New Orleans vs. Cleveland 8:30 PM | Chicago vs. Milwaukee

| Chicago vs. Milwaukee 9:00 PM | Indiana vs. Houston

| Indiana vs. Houston 9:00 PM | Philadelphia vs. Memphis

| Philadelphia vs. Memphis 9:00 PM | Portland vs. Oklahoma City Copa Billie Jean King 12:00 PM | Final Liga Profesional Argentina 4:00 PM | Newell’s vs. Central Córdoba (SdE)

| Newell’s vs. Central Córdoba (SdE) 6:15 PM | Vélez vs. Lanús

| Vélez vs. Lanús 6:15 PM | Estudiantes vs. Rosario Central

| Estudiantes vs. Rosario Central 8:30 PM | Boca vs. Unión