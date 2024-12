Agenda Deportiva ESPN: Lakers vs Timberwolves, Nuggets vs Clippers, Bulls vs Hornets, Jazz vs Suns Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

NBA

8:00 PM | Washington vs. Cleveland

8:00 PM | Indiana vs. Philadelphia

9:00 PM | Los Angeles Clippers vs. Minnesota

9:00 PM | Brooklyn vs. Memphis

9:00 PM | Charlotte vs. Chicago

10:00 PM | Los Angeles Lakers vs. Denver

10:30 PM | Phoenix vs. Utah

Serie A

3:30 PM | Empoli vs. Torino

Liga de España

3:50 PM | Valladolid vs. Valencia

Liga Profesional Argentina

6:00 PM | Barracas Central vs. Lanús

6:00 PM | Estudiantes vs. Argentinos Juniors

8:15 PM | Banfield vs. Sarmiento

8:15 PM | San Lorenzo vs. Tigre

Bundesliga

3:30 PM | Friburgo vs. Wolfsburg