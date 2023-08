La corredora Quisqueyana Marileidy Paulino logró avanzar a la etapa final de su disciplina en el Mundial de Atletismo de Hungría tras completar su carrera con un tiempo récord de 49.90 segundos, el más rápido de las series femeninas de 400 metros durante su carrera de este domingo. El lunes hizo lo propio en semifinales y se aseguró un lugar el miércoles 23 en la tan ansiada etapa definitoria.

Paulino tiene una gran oportunidad de convertirse en campeona con lo que ha hecho durante el año. Tiene el segundo mejor tiempo de la temporada, solamente por detrás de Sydney McLaughlin-Levrone, quien abandonó la competición por molestias en una de sus rodillas. Es importante recordar que la temporada pasada, la dominicana quedó sumamente cerca de llevarse el primer lugar, pero quedó detrás de Shaunae Miller-Uibo, quien terminó coronándose campeonado del Mundial. Marileidy Paulino es la gran candidata a quedarse con el Oro en Budapest

Este miércoles 23 de Agosto desde las 3:35 de la tarde, a orillas del río de Danubio, en la legendaria Budapest, la fenomenal Marileidy Paulino buscará lo más alto en el podio en los 400 metros femeninos del Mundial de Atletismo 2023.

