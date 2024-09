Con el inicio de la Copa Panamericana Sub 23 de Vóley en México, los fanáticos del voleibol están ansiosos por seguir a sus equipos favoritos en acción. La competición, que arranca el 3 de septiembre y se extiende hasta el 8 de septiembre, promete emocionantes enfrentamientos entre los mejores equipos juveniles de América.

Inicio y Formato del Torneo

La Copa Panamericana Sub 23 de Vóley 2024 se llevará a cabo en Veracruz, México, en el Velódromo Internacional de Xalapa. Este certamen reunirá a ocho equipos divididos en dos grupos. En el Grupo A competirán Costa Rica, Cuba, República Dominicana y Chile, mientras que en el Grupo B se encuentran Perú, México, Surinam y Nicaragua.

El formato de la competición es bastante claro: los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. Los ganadores de estas semifinales disputarán la final, mientras que los perdedores se enfrentarán por el tercer y cuarto lugar. Los dos equipos que terminen en las primeras posiciones de la competición y sean de la región Norceca, clasificarán a los Juegos Panamericanos de la Juventud.

Calendario de Partidos y Horarios

La fase de grupos comenzará el 3 de septiembre a las 14:00 horas con el enfrentamiento entre República Dominicana y Costa Rica. El mismo día, a las 16:00 horas, Perú se enfrentará a Nicaragua; a las 18:00 horas será el turno de Cuba contra Chile, y finalmente, a las 20:00 horas, México jugará contra Surinam.

El 4 de septiembre, la acción continúa con Costa Rica vs. Cuba a las 14:00 horas, Perú vs. Surinam a las 16:00 horas, Chile vs. República Dominicana a las 18:00 horas, y Nicaragua vs. México a las 20:00 horas. Para el 5 de septiembre, los partidos incluyen Costa Rica vs. Chile a las 14:00 horas, Surinam vs. Nicaragua a las 16:00 horas, República Dominicana vs. Cuba a las 18:00 horas, y México vs. Perú a las 20:00 horas.

Dónde Ver los Partidos en Vivo

Para aquellos que no puedan asistir al Velódromo Internacional de Xalapa, los partidos de la Copa Panamericana Sub 23 de Vóley serán transmitidos en vivo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Además, podrás seguir los encuentros y obtener actualizaciones en tiempo real a través de RPP.pe.

Importancia del Torneo

Este torneo no solo sirve como una plataforma para que los jóvenes talentos se muestren a nivel internacional, sino que también actúa como una preparación crucial para competencias futuras. Para la selección peruana, por ejemplo, es una oportunidad para afinar detalles y obtener ritmo competitivo de cara al Sudamericano Sub 21 que se celebrará en Chile a finales de septiembre.

La Copa Panamericana Sub 23 de Vóley 2024 promete ser una experiencia vibrante y emocionante tanto para jugadores como para espectadores. Con un formato bien estructurado y equipos de gran calibre, este torneo será una excelente oportunidad para ver el futuro del voleibol en América en acción. Asegúrate de sintonizar los partidos en vivo para no perderte ni un momento de la acción y apoyar a tu equipo favorito.