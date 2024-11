76ers: El trío de Embiid, Paul George y Tyrese Maxey no han jugado juntos este año

Para un equipo con aspiraciones al título, los 76ers han tenido una temporada desastrosa, por decir lo menos. La frustración en el vestuario estalló tras la derrota ante el Miami Heat.

Según el redactor de la NBA de AP Tim Reynolds , nadie de Filadelfia habló con los periodistas después del partido durante más de una hora después de la derrota ante Miami . Ky Carlin, editor de Sixers Wire para USA Today, informó más tarde que Nick Nurse se disculpó por llegar tarde a la sesión de prensa y dijo que esto se debió a una reunión del equipo después del partido.

Los Philadelphia 76ers luchan por encontrar una identidad en medio de las lesiones

El estado de los 76ers es complicado en estos momentos, especialmente después de la actuación del lunes por la noche. Después de un buen comienzo, Filadelfia fue superada por 35-16 en el tercer cuarto. Su máximo anotador fue Jared McCain, quien ha tenido una temporada fenomenal como novato a lo largo de 13 partidos. Si bien no se debe restar importancia a la actuación de McCain, no se supone que sea el máximo anotador en un partido en el que Paul George y Joel Embiid jugaran más de 30 minutos.

Los dos All-Stars volvieron a tener problemas en la cancha juntos. George anotó 18 puntos, pero encestó uno de siete tiros de tres puntos, y Embiid anotó solo once puntos en once tiros. El agente libre que llegó a los Sixers tuvo un -17 cuando estaba en la cancha, mientras que el ex MVP tuvo un -22. Si bien Filadelfia recuperará pronto a Tyrese Maxey de su lesión , estos problemas son una preocupación importante. El equipo de Nick Nurse está anotando 104,5 puntos por partido, el promedio más bajo de toda la NBA.

Además, los 76ers tienen el segundo porcentaje de triples más bajo de la NBA, una advertencia terrible para una franquicia que busca competir en 2024. Filadelfia necesita aumentar esta eficiencia para estar a la altura de las expectativas que recibió durante la temporada baja. La buena noticia es que, junto con el regreso de Maxey, Paul George y Joel Embiid deberían mejorar a medida que se recuperan de sus lesiones. Además, si los Sixers quieren comenzar una larga racha ganadora, tendrán la oportunidad de hacerlo muy pronto.

Después de viajar a Memphis el viernes, Filadelfia tiene una serie de tres partidos en casa. Esos partidos son contra los Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers y Houston Rockets. Dos partidos como visitantes contra los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets siguen a esta racha. Esta parte del calendario es una sección en la que el equipo del año pasado esperaba tener un récord de 5-0. Un récord por debajo de .500 en estos cinco partidos podría causar pánico dentro de la franquicia.

En general, la reacción de Filadelfia a esta reunión del equipo es crucial, porque, como dijo el presidente de operaciones de baloncesto Daryl Morey, los 76ers están siguiendo un “plan arriesgado” este año, un plan que se centra por completo en este núcleo.