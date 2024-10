El mundo de los medios deportivos en Estados Unidos acaba de recibir un bombazo: Shams Charania, uno de los periodistas más respetados y reconocidos en la NBA, ha firmado con ESPN. Charania, que hasta ahora trabajaba para The Athletic, donde había ganado popularidad por su capacidad de reportar primicias, sigue escalando en su carrera profesional y se perfila como el sustituto natural de Adrian Wojnarowski, quien dejó un vacío en la cadena tras su salida.

El anuncio ha causado gran revuelo, y aunque no se han revelado los detalles financieros de su nuevo contrato, es probable que Charania esté cerca de los 10 millones de dólares anuales, una cifra similar a la que se estimaba ganaba Wojnarowski antes de su partida. La contratación de Charania es vista como una respuesta inmediata y contundente de ESPN a la pérdida de varias de sus grandes figuras del periodismo deportivo en los últimos años, como Zach Lowe, J.J. Redick, Jeff Van Gundy, entre otros.

I am honored to join ESPN as the company’s Senior NBA Insider. I can’t wait to be part of an incredible group of colleagues at ESPN and serve the sports audience worldwide. pic.twitter.com/sBDFGIpkb6

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2024