Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Día de Acción de Gracias, la NBA da una pausa a su calendario para que jugadores, entrenadores y equipos celebren con sus familias. Entre triunfos personales, momentos históricos y aprendizajes de los desafíos, aquí imaginamos por qué algunas de las figuras y equipos más destacados de la liga están agradeciendo en esta fecha tan significativa.

Con 39 años, LeBron agradece un 2024 lleno de logros: un nuevo contrato con los Lakers, su tercer oro olímpico en París 2024, y el privilegio de compartir cancha con su hijo, Bronny. Además, los James ahora son el dúo padre-hijo con más puntos en la historia de la NBA. LeBron también suma cinco triples-dobles en esta campaña, demostrando que sigue siendo un referente en la liga. ¿El menú? Seguramente algo más innovador que pavo: ¡quizás unos “Taco Tuesdayyyy”!

Tras una decepcionante actuación en los Juegos Olímpicos de París, Tatum volvió a los Celtics para brillar. Con promedios de 28.4 puntos, 8.2 rebotes y 5.8 asistencias por juego, Boston se consolida como contendiente en el Este. Hoy, Tatum agradece al “Dr.” Joe Mazzulla por devolverle la confianza y el buen juego.

Six straight W's ✅✅✅✅✅✅ pic.twitter.com/F3ZEo7XYuO

El MVP de las Finales agradece por su reciente paternidad y por días libres para disfrutar de su familia. A pesar de una dura derrota ante los Knicks, los Nuggets se mantienen firmes, y Jokic celebra un miércoles triunfal ante Utah.

“Ant-Man” agradece por comparaciones con Michael Jordan y un tiro de tres que ha mejorado notablemente en su quinta temporada. Edwards combina precisión y explosividad, llevando a los Timberwolves a cocinar algo grande para esta temporada.

Después de más de mil días fuera por problemas de rodilla, Lonzo agradece la oportunidad de volver a las canchas y redescubrir su amor por el baloncesto.

Los Sixers celebran haber elegido a Jared McCain en el turno 16 del draft. El joven promedia 25.1 puntos y un 41.8 % en triples, siendo un rayo de esperanza para Philly en un inicio de temporada complicado.

Con la llegada de Hield, los Warriors encuentran un reemplazo digno de Klay Thompson. Su precisión desde la línea de tres ha revitalizado al equipo, que sueña con un regreso triunfal a los playoffs.

Bringing the energy 👏 pic.twitter.com/GdiMS66qbx

Los Cavs, con un balance de 18-2, tienen motivos de sobra para agradecer. Este es el mejor inicio en su historia, dando esperanzas a una ciudad que busca volver a celebrar títulos tras la partida de LeBron.

Más allá de los altibajos, los Timberwolves parecen estar cocinando algo prometedor. La dupla de Edwards y Karl-Anthony Towns, junto con una defensa en ascenso, los coloca como un equipo a seguir en el Oeste.

🏆 HOU (3-0) clinches West Group A

🏆 MIL improves to 3-0

🏆 CHI, PHX, SAS all move to 2-1#EmiratesNBACup continues Friday, 11/29! pic.twitter.com/lSOmF3fDAW

— NBA (@NBA) November 27, 2024