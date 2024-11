Con un Jimmy Butler recuperado y unos Raptors en plena reconstrucción, el enfrentamiento promete ser más reñido de lo que indica la tabla de posiciones.

Con un registro de 5-14, los Toronto Raptors ocupan los últimos lugares de la Conferencia Este, pero no son un rival sencillo. Este equipo, liderado por Scottie Barnes, el Rookie del Año 2022, muestra progreso y una mentalidad competitiva que obliga a sus oponentes a dar su máximo esfuerzo. Siete de sus derrotas han sido por cinco puntos o menos, lo que demuestra que no son fáciles de superar, especialmente en casa.

Tyler Herro came up CLUTCH for the Heat in the final minutes 😤

Miami gets the W in Charlotte! pic.twitter.com/rQWK52zqN2

— NBA (@NBA) November 28, 2024