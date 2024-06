Esta noche, a las 20:30 hs, el TD Garden será testigo de un evento que podría pasar a la historia: los Boston Celtics, uno de los equipos más emblemáticos de la NBA, están a un paso de conquistar su decimoctavo título. Enfrentándose a los Dallas Mavericks, los Celtics buscan sellar una temporada espectacular con una victoria que los consagraría como los máximos ganadores de la liga, superando finalmente a los archirrivales Los Angeles Lakers.

El camino a esta posible victoria ha sido impresionante. Los Celtics han demostrado una consistencia y una determinación dignas de campeones, y su rendimiento en los playoffs ha sido simplemente arrollador. Han ganado 11 de sus últimos 13 partidos, con actuaciones destacadas que han dejado a sus oponentes sin respuestas.

Entre las figuras claves de este equipo se encuentra Al Horford, el veterano jugador dominicano que ha sido fundamental en el éxito de los Celtics. Horford, originario de Puerto Plata, ha aportado experiencia, liderazgo y una defensa implacable a lo largo de la temporada. Su presencia en la cancha ha sido un factor decisivo en los momentos más críticos, y su influencia se ha sentido tanto dentro como fuera del parquet. Esta noche puede consagrarse como el primer jugador dominicano en obtener un anillo de campeón.

El Desafío de los Mavericks

Los Dallas Mavericks, liderados por su estrella Luka Dončić, no serán un rival fácil. Han demostrado ser un equipo tenaz y combativo, capaz de recuperarse en los momentos más difíciles. Sin embargo, la consistencia defensiva y el poder ofensivo de los Celtics, con jugadores como Jayson Tatum y Jaylen Brown en plena forma, les da una ventaja considerable.

Resultados Hasta Ahora

Hasta ahora, la serie final ha sido intensa. Los Celtics ganaron los tres primeros partidos con marcadores de 107-89; 105-98 y 106-99. Los Mavericks se encontraban contra las cuerdas y respondieron en el cuarto juego con una victoria contundente de 122-84.

Last night’s 38-point win marked the largest margin of victory in an NBA Finals game since 2008 and the 3rd-largest in history. #OneForDallas // #MFFL pic.twitter.com/ZRRTtgZAp3

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 15, 2024