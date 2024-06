Celtics: Porzingis quiere llegar al Game 5 El jugador quiere llegar al Game 5 luego de su lesión.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jugador de Boston Celtics Kristaps Porzingis regreso a las canchas justo para disputar las Finales de la NBA contra Dallas Mavericks, sin embargo, una nueva lesión en su pierna derecha le ha llevado a perderse el Game 3 y 4.

Si bien desde Boston anunciaron que estaría disponible en el Game 4 para situaciones muy específicas, finalmente no jugó ni un minuto. Esto podría estar relacionado con la gran diferencia en el marcador a favor del equipo de Texas. Independientemente de la razón, ahora hay dudas sobre su disponibilidad para el próximo partido. Sin embargo, el coach de los Boston Celtics Joe Mazzula, asegura que esta haciendo todo lo posible para estar listo y volver a las canchas.

“Aún no he hablado con él. Voy a discutirlo antes del último entrenamiento… Así que no estoy seguro de su estado actual, pero puedo decir que está esforzándose y haciendo todo lo posible para estar en condiciones de jugar. Eso lo sé con certeza”, comentó Mazzula a los periodistas en el TD Garden.

Por otra parte, la expectativa que tienen los Celtics sobre Porzingis es que al menos desempeñe un papel similar al que realizó en el Game 4, apoyando a sus compañeros desde el banquillo en el Game 5.