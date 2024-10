Álvaro Morata, uno de los futbolistas más destacados de la Selección española y actual capitán, ha revelado en una reciente entrevista cómo la depresión y los ataques de pánico influyeron en su vida profesional y personal, llevándolo a tomar la drástica decisión de abandonar España. En declaraciones al programa ‘Herrera en COPE’, Morata contó su experiencia con la salud mental, un tema que aún es tabú para muchos deportistas de élite.

“Cuando tienes momentos realmente duros, como depresión o ataques de pánico, da igual qué trabajo tengas o la situación en la que te encuentres en la vida. Es como si tuvieras a otra persona dentro de ti con la que tienes que luchar todos los días y todas las noches”, confesó Morata, quien recordó la angustia que lo llevó a buscar un cambio radical en su carrera. Esta lucha interna lo empujó a abandonar el Atlético de Madrid y trasladarse a Milán, donde encontró el alivio que necesitaba.

El delantero explicó que su decisión de salir de España fue una consecuencia directa de no poder soportar más la presión y el malestar emocional. “Al final, lo mejor para mí fue irme de España porque llegó un momento en el que no lo podía soportar”, afirmó.

Morata no es ajeno a hablar sobre sus problemas de salud mental. Ya en el pasado verano, tras haber ganado la Eurocopa con España, confesó que su participación en el torneo estuvo en duda debido a una crisis personal. En ese momento, contó con el apoyo de figuras como Andrés Iniesta y Bojan Krkic, quienes también han hablado abiertamente de sus luchas con la depresión. “Siempre está la luz al final del túnel”, dijo Morata, recordando los consejos que recibió de estos compañeros.

🥉🇪🇸 Álvaro Morata becomes the third top scorer in the history of the Euros with 7 goals.

Only Cristiano Ronaldo (14) and Michel Platini (9) have more goals than him. pic.twitter.com/cJp5zXzD3e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024