Los Angeles Lakers celebraron una importante victoria ante los Toronto Raptors, asegurando así su invicto en casa (5-0) y posicionándose en los puestos de acceso directo a playoffs. Sin embargo, la preocupación surgió cuando Anthony Davis, pieza clave del equipo, tuvo que retirarse a mitad del partido debido a una lesión en el ojo, encendiendo las alarmas en el equipo angelino.

