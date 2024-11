Nikola Jokic brilla con otra actuación magistral y Denver derrota a los Mavericks Nikola Jokic lidera a los Denver Nuggets con una histórica actuación de 37 puntos, 18 rebotes y 15 asistencias, para vencer a los Dallas Mavericks en un reñido duelo que terminó 122-120.

A pesar de las dudas sobre la fragilidad actual de los Denver Nuggets, Nikola Jokic ha demostrado que puede mantener al equipo a flote. En un inicio de temporada marcado por su dominio, el serbio volvió a ser la pieza central de una victoria crucial, esta vez ante los Dallas Mavericks, en un partido que terminó 122-120 y dejó a los Nuggets con un balance de 7-3, logrando su quinto triunfo consecutivo.

Una actuación histórica de Jokic

Jokic, quien ya posee tres títulos de MVP, superó nuevamente las expectativas con una actuación de 37 puntos, 18 rebotes y 15 asistencias. Este logro lo coloca en una elite de jugadores históricos que han alcanzado una línea estadística de al menos 35 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en un solo juego, una hazaña que solo han logrado Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Luka Doncic y James Harden. Su presencia en el partido fue determinante, especialmente en un duelo tan reñido, con 22 cambios de líder y 15 empates en el marcador.

“[I GET TO] BE A COOKIE MONSTER.” Nikola Jokic on why he’s been getting so many steals this season 😂🍪 Legendary quote ‼️ pic.twitter.com/AYPDSIti4m — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 11, 2024

A lo largo de los 48 minutos, Jokic fue el motor de Denver, controlando el ritmo del partido y marcando la diferencia en los momentos críticos, a pesar de que su apoyo en el equipo fue limitado. Jamal Murray y Michael Porter Jr. no alcanzaron los niveles de juego esperados, aunque ambos aparecieron en momentos claves: Murray sumó 18 puntos y se destacó en el último cuarto, mientras que Porter anotó el tiro decisivo, un floater que puso el marcador 122-120 a falta de 6,5 segundos para sellar la victoria de los Nuggets.

Kyrie Irving: A punto de darle la victoria a los Mavericks

Por parte de Dallas, Kyrie Irving se destacó con su mejor partido de la temporada, anotando 43 puntos con un 77,3% de acierto en tiros de campo (17 de 22), incluyendo un notable 6 de 8 en triples. Irving demostró toda su habilidad anotadora, atacando con agilidad la pintura, generando tiros en la media distancia y siendo efectivo desde la línea de tres puntos. Sus 16 puntos en el último cuarto mantuvieron a los Mavericks en la pelea, casi logrando una remontada impresionante.

KYRIE AND THE JOKER PUT ON A SHOW IN DENVER 🍿 KAI: 43 PTS | 17/22 FG | 6 3PM

JOKIĆ: 37 PTS | 18 REB | 15 AST THE NUGGETS PICKED UP A 122-120 W 🔥 pic.twitter.com/zzcoGfUrIy — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2024

Sin embargo, la efectividad de Irving falló en los momentos cruciales. A falta de 30 segundos, erró un triple que podría haber puesto a Dallas tres puntos por delante. Luego, tras la canasta de Porter, tuvo otra oportunidad de dar la victoria a los Mavericks en la última posesión, pero falló nuevamente el intento desde la línea de tres, dejando a su equipo con un récord de 5-5, que los posiciona en el 11º lugar en la competitiva Conferencia Oeste.

Los Nuggets en ascenso a pesar de los obstáculos

A pesar de las bajas en el equipo y de los desafíos de inicio de temporada, los Nuggets continúan demostrando que, con Jokic al mando, pueden superar las adversidades y competir al más alto nivel. El pívot serbio sigue asumiendo más minutos y responsabilidades, algo que podría tener repercusiones a largo plazo, pero que de momento es justo lo que necesita el equipo de Mike Malone para mantenerse en la cima de la Conferencia Oeste.

The Nuggets have now won 5 games in a row 🔥 Nikola Jokic is better than ever 🃏 The league is shaking 👀 pic.twitter.com/ifJpvTbI99 — Beastbrook (@Beastbr00k0) November 11, 2024

Denver ahora se sitúa con una marca de 7-3, mostrando que, aunque no tienen una profundidad de plantilla ideal, su éxito sigue siendo posible con Jokic liderando la carga. Este triunfo sobre Dallas consolida a los Nuggets como uno de los equipos más sólidos del Oeste, mientras que los Mavericks intentarán mejorar su posición en una conferencia que no da espacio para errores.