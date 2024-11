Los Milwaukee Bucks siguen inmersos en una racha negativa que parece no tener fin. Con esta derrota 107-113 ante los Boston Celtics, el equipo de Doc Rivers suma ya ocho tropiezos en diez partidos, evidenciando problemas en ambos extremos de la cancha que les han colocado en los últimos puestos de la Conferencia Este. Aunque en este partido mostraron destellos de mejoría, la maquinaria de los Celtics, dirigida por Joe Mazzulla, volvió a demostrar por qué son uno de los equipos más sólidos de la liga.

Inicio prometedor, pero una victoria escurridiza

Los Bucks comenzaron el encuentro con una intensidad inesperada, arrancando con un parcial de 16-2 que llenó de ilusión a sus seguidores en el Fiserv Forum. Con un ritmo avasallador, llegaron a tomar una ventaja de hasta 17 puntos en el segundo cuarto, mostrando una ofensiva liderada por Giannis Antetokounmpo, quien sumó 43 puntos en total, y por el aporte de Taurean Prince y A.J. Green, certeros desde la línea de tres. Durante gran parte de la primera mitad, Milwaukee fue dueño del juego, estableciendo su dominio en la pintura y en los rebotes.

Giannis Antetokounmpo’s foot was in Jayson Tatum’s landing space & Tatum twisted his ankle on it & Giannis was not called for a foul.

Tatum was down in pain & checked out of the game.

Get well soon, Tatum! 🙏 pic.twitter.com/00qILOPr3A

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 10, 2024