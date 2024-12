Anthony Davis revela qué salió mal en la derrota de los Lakers ante los Timberwolves

Los

Lakers de Los Ángeles no pueden salir de esta mala racha

. A pesar de recuperarse de múltiples déficits importantes en la segunda mitad el viernes por la noche, los Lakers finalmente cayeron 97-87 ante los Minnesota Timberwolves en una batalla defensiva.

Los Lakers tienen ahora un récord de 3-8 en sus últimos 11 partidos y han caído a 13-12 en la temporada, lo que los coloca en el décimo lugar de la Conferencia Oeste. Obviamente, tienen mucho tiempo para revertir la situación, pero si esta tendencia continúa, los Lakers lucharán por su permanencia en los playoffs durante el resto de la temporada.

Después del juego, el delantero de los Lakers, Anthony Davis, explicó en qué falló el equipo en la derrota del viernes, según Lakers Nation.

“Creo que hicimos lo suficiente en defensa, pero no lo suficiente en ataque. Las pérdidas de balón fueron un factor importante”, dijo Davis después del partido. “Es difícil ganar un partido de baloncesto cuando tienes 22 pérdidas de balón”.

Curiosamente, esto es un cambio radical con respecto a lo que ha afectado a los Lakers durante la mayor parte de esta temporada. Durante la mayor parte del primer cuarto del calendario, los Lakers han tenido una de las mejores ofensivas de la NBA, mientras que su defensa ha sufrido, lo que ha permitido que otros equipos los vencieran en las tandas de penales.

Davis cumplió con su parte en el ataque en este partido, además de asumir su carga de trabajo habitual como defensor polivalente. Terminó el partido con 23 puntos y 11 rebotes, con 10 de 21 tiros acertados. Davis también bloqueó tres tiros para consolidar su impacto en la defensa.

Los Lakers buscan soluciones en medio de una larga crisis

Los Lakers necesitan urgentemente volver a encarrilarse rápidamente después de que otra derrota los dejara con un solo juego por encima de .500 en la temporada. Después de lucir como uno de los mejores equipos de la Conferencia Oeste al comienzo de la temporada, los Lakers han vuelto a caer en picado y ahora se encuentran detrás de la mayoría de los mejores equipos de la conferencia.

No tener a LeBron James en la cancha por razones personales ciertamente no ayuda a los Lakers en el lado ofensivo, aunque puede ayudar en la defensa teniendo en cuenta el momento en el que James se encuentra en su carrera. Sin embargo, la penalidad de no tener un manejador de balón en el perímetro y alguien que facilite la ofensiva es muy alta, y lastimó mucho a los Lakers el viernes por la noche.

Mientras James esté fuera, por mucho tiempo que sea, Austin Reaves tendrá que dar un paso al frente y convertirse en el jugador principal de los Lakers, además de Anthony Davis, en la ofensiva. D’Angelo Russell también tendrá que ser una parte importante de la ofensiva, ya sea que siga saliendo desde el banquillo o vuelva a la alineación titular. JJ Redick optó por poner a Gabe Vincent con los primeros cinco el viernes y seguir sacando a Russell desde el banquillo.

No importa cuál sea la solución, Redick y los Lakers tienen que encontrarla rápidamente si quieren evitar quedarse estancados en la mezcla del play-in por el resto de la temporada.