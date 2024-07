Los New Orleans Pelicans han demostrado su confianza en Antonio Reeves al firmar un contrato de tres años y 5.4 millones de dólares con el base de 23 años, seleccionado en la segunda ronda del último draft.

El contrato de Reeves, según Michael Scotto de HoopsHype, ha sido firmado mediante una excepción para selecciones de segunda ronda, permitiendo a los Pelicans asegurar al jugador por el monto mencionado. El tercer año del contrato incluye una opción de equipo, dando flexibilidad a New Orleans.

The New Orleans Pelicans and Antonio Reeves have agreed to a three-year, $5.41 million deal, league sources told @hoopshype. Reeves was the No. 47 overall pick in the 2024 NBA Draft by the Orlando Magic and was acquired by the Pelicans in a trade during the draft. pic.twitter.com/VlRm9pSYHy

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 22, 2024