Los Boston Celtics han hecho oficial la incorporación de Jordan Schakel a su equipo mediante un contrato de exhibición de 10 días, sumándose a la plantilla que participará en el training camp. Con este fichaje, los campeones completan las 21 plazas permitidas por la NBA durante esta fase de preparación, aunque deberán reducir el roster a 17 jugadores antes del inicio de la temporada regular.

