El enfrentamiento entre los Boston Celtics y los Minnesota Timberwolves promete ser un espectáculo cargado de intensidad y narrativa. Los Celtics, actuales campeones, llegan con el impulso de haber interrumpido la racha histórica de los Cleveland Cavaliers. Por su parte, los Timberwolves buscan encajar las piezas tras una derrota en Toronto, donde no ganan desde 2004. Este partido será una prueba importante para ambos equipos, tanto en términos de química como de estrategia en la cancha.

Anthony Edwards vs Jayson Tatum🍿

Are two of the best young NBA players in the League🔥🔥

Got my money on Ant… I know he gonna show out for the big game #anthonyedwards #jaysontatum #boston #minnesota #celtics #timberwolves #nba #basketball pic.twitter.com/W1iEgy2coz

— baglikenags (@baglikenags) November 24, 2024