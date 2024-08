La NBA está a punto de presenciar un momento histórico cuando LeBron James y su hijo Bronny compartan la cancha como compañeros en los Lakers. Sin embargo, el “Rey” ha dejado en claro que habrá una regla dentro del equipo: Bronny no podrá llamarlo “papá” mientras estén en las instalaciones del equipo.

LeBron, durante una edición especial de The Shop en París, reveló que dentro del entorno profesional de los Lakers, su hijo deberá dirigirse a él con otros nombres como “2-3”, “Bron”, o incluso “GOAT”, las siglas en inglés para “Greatest of All Time”. Fuera de la cancha, en cambio, podrá volver a ser simplemente “papá”.

Is @KingJames cool with Bronny calling him “Dad” on the court? 👀🏀#TheShop Live From Paris premieres this Thursday, 8/29 on our YouTube channel!

