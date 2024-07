Cameron Payne se convertirá en el nuevo jugador de los New York Knicks. El base, ex Philadelphia 76ers, ha firmado un contrato por un año y 3,1 millones de dólares, según informó Shams Charania de The Athletic.

Payne, formado en Murray State y seleccionado con el pick 14º del Draft 2015 por los OKC Thunder, ha tenido una carrera llena de altibajos. En 2019, jugó en China y en los Texas Legends de la G League antes de establecerse como un jugador fiable de rotación en la NBA. Ha pasado por equipos como los Phoenix Suns, Milwaukee Bucks y Philadelphia 76ers.

En la última temporada, Payne disputó 31 partidos con los 76ers, siendo titular en 5 ocasiones, y promedió 9,3 puntos, 1,8 rebotes y 3,1 asistencias en 19,4 minutos por partido.

Cameron Payne, conocido por su energía y habilidad para manejar el balón, ha demostrado ser un valioso jugador de rol. Durante su tiempo con los Phoenix Suns, Payne fue una pieza clave en el equipo que llegó a las Finales de la NBA en 2021, aportando importantes minutos desde el banquillo y mostrando su capacidad para anotar y asistir en momentos cruciales.

Su incorporación a los New York Knicks agrega profundidad y experiencia al equipo, que busca mejorar su rendimiento en la próxima temporada. Con su habilidad para dirigir la ofensiva y su versatilidad, Payne tiene el potencial de ser un elemento importante en la rotación de los Knicks, aportando tanto en la faceta ofensiva como defensiva del juego.