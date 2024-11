La racha triunfal de los Cleveland Cavaliers sigue su curso y ya amenaza con inscribir su nombre en los libros de historia de la NBA. Con una victoria contundente de 128-114 frente a los Charlotte Hornets, los Cavs suman su 15º triunfo consecutivo en el arranque de la temporada 2024-2025, igualando el récord de solo cuatro equipos en la historia de la liga. Este desempeño espectacular los coloca junto a los Washington Capitols de 1948, los Houston Rockets de 1993 y los Golden State Warriors de 2015 como las únicas franquicias en alcanzar semejante hito.

Ahora, Cleveland tiene la posibilidad de separarse de la mayoría y consolidarse como el segundo mejor inicio en la historia de la NBA, a solo nueve victorias del récord de los Warriors, quienes lograron 24 victorias consecutivas en 2015. Para ello, deberán superar a su próximo rival, los Boston Celtics, en un enfrentamiento que promete ser una prueba de fuego para las aspiraciones de los Cavaliers.

El triunfo contra Charlotte tuvo un significado especial, ya que ocurrió sin la participación de Donovan Mitchell, la estrella indiscutible del equipo. Sin embargo, el plantel demostró su profundidad y cohesión con un desempeño colectivo sobresaliente. Darius Garland lideró la ofensiva con 25 puntos, mientras que Ty Jerome, quien ocupó el puesto de Mitchell, sorprendió con 24 tantos. Además, Jarrett Allen y Evan Mobley dominaron en la pintura con sendos doble-dobles de 21 puntos y 15 rebotes y 23 puntos y 11 rebotes, respectivamente.

THE CLEVELAND CAVALIERS TIE THE 2ND-LONGEST STREAK TO BEGIN A SEASON IN NBA HISTORY 🔥 pic.twitter.com/0nLfHgjmww

— ESPN (@espn) November 18, 2024