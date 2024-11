La NBA ha tomado medidas contundentes contra LaMelo Ball, estrella de los Charlotte Hornets, tras un comentario que la liga calificó como “ofensivo y despectivo” hacia la comunidad LGBTQ+. La declaración ocurrió el pasado sábado tras la victoria de su equipo frente a los Milwaukee Bucks, y le ha valido al jugador una multa de 100,000 dólares, la sanción máxima permitida según el reglamento de la NBA.

El incidente y la multa

El incidente se produjo cuando Shannon Spake, reportera a pie de pista, le preguntó a LaMelo sobre la estrategia defensiva en la última jugada contra Giannis Antetokounmpo. Ball respondió: “We loaded up, no homo”. La frase, considerada inapropiada, generó críticas inmediatas en redes sociales y entre los medios, lo que llevó a la liga a actuar rápidamente.

NBA STOP INTERVIEWING THESE YNS RIGHT AFTER THE GAME. LAMELO BALL HAS NO FILTER 😂😂🤣

“We loaded up…no homo”

pic.twitter.com/u0dhNLkiLo

— Hater Report (@HaterReport_) November 16, 2024