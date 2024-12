La situación de los Charlotte Hornets, ya complicada por su irregular desempeño, empeora con la confirmación de la lesión de LaMelo Ball, quien estará fuera de acción al menos por dos semanas debido a una distensión muscular. Según informó la organización, su regreso será evaluado tras ese periodo, lo que podría extender su ausencia hasta más allá del 20 de diciembre.

Una Lesión en el Momento Crucial

La lesión ocurrió durante el último cuarto de la derrota ante Miami Heat, un partido en el que Ball tuvo que abandonar la cancha. Posteriormente, no participó en el juego contra los New York Knicks, dejando claro que su recuperación tomaría tiempo. Esta baja llega en un momento en el que el base estrella estaba mostrando su mejor nivel. En los últimos cuatro partidos, Ball promedió impresionantes 40,3 puntos, destacando un récord personal de 50 unidades ante los Milwaukee Bucks.

LaMelo Ball (calf strain) will be re-evaluated in two weeks pic.twitter.com/Nmcbg8tBhi

En la temporada, sus números hablan de su importancia para el equipo: 31,4 puntos, 6,9 asistencias y 5,4 rebotes por partido. Su ausencia no solo afecta el rendimiento del equipo, sino también la confianza de una plantilla que ya venía lidiando con una racha de malos resultados.

Impacto en el Equipo y Próximos Retos

Los Hornets acumulan cuatro derrotas consecutivas y han perdido seis de sus últimos siete encuentros. La baja de LaMelo complica aún más las cosas, ya que se trata de su principal motor ofensivo y líder en la cancha. Su capacidad para generar juego y liderar al equipo será difícil de reemplazar en los próximos compromisos.

El equipo de Carolina del Norte se enfrentará a varios rivales de peso durante este periodo sin su estrella, lo que podría agravar aún más su situación en la tabla de posiciones. En ausencia de Ball, otros jugadores como Terry Rozier y Gordon Hayward tendrán que asumir mayores responsabilidades para mantener competitiva a la franquicia.

Un Regreso Bajo Expectativa

Aunque los Hornets han anunciado que reevaluarán la condición de LaMelo en dos semanas, aún no hay garantías de que su regreso sea inmediato. Su historial de lesiones genera preocupación sobre su capacidad para mantenerse saludable a largo plazo.

