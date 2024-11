La temporada de Nick Richards ha tenido un giro inesperado. El pívot de los Charlotte Hornets, de 26 años, había comenzado su mejor campaña en la NBA, alcanzando cifras récord en puntos, rebotes y tapones. Sin embargo, una fractura de cartílago en la primera costilla derecha, justo debajo de la clavícula, lo dejará fuera de las canchas por tiempo indefinido, según confirmó el equipo.

Charlotte Hornets center Nick Richards suffered a right first rib cartilage fracture underneath his clavicle, team says. He’s will be evaluated every other week with the next update on his status expected following the team’s November 17th road trip. pic.twitter.com/8c39yllGAs

— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 5, 2024