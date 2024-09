El Chase Center, hogar de los Golden State Warriors, ha cumplido su quinto aniversario desde su inauguración el 8 de septiembre de 2019, cuando la legendaria banda Metallica cortó el listón en una noche histórica. Desde entonces, el recinto ha sido mucho más que un simple estadio deportivo; ha impulsado la economía de San Francisco con una cifra impresionante de 4.200 millones de dólares generados en ingresos directos e indirectos para la ciudad. Este resultado ha superado incluso al icónico Madison Square Garden de Nueva York, que ha generado 4.047 millones en el mismo periodo.

El impacto financiero del Chase Center no se limita solo a la venta de entradas y eventos en su interior, sino que también ha dinamizado los negocios y actividades en las zonas circundantes. Con eventos constantes y días de partidos que elevan la economía del distrito entre un 15% y 40%, el Chase Center ha demostrado ser una máquina de hacer dinero, aun en tiempos difíciles. A pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19, que afectó las actividades entre 2020 y 2022, el recinto ha seguido siendo una fuente económica sólida.

