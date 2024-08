En uno de los enfrentamientos más esperados de los Juegos Olímpicos de París 2024, Estados Unidos se medirá contra Brasil en el baloncesto masculino. Ambos equipos llegan con una mezcla de talento y experiencia que promete un juego electrizante. Con figuras estelares como Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant y Jayson Tatum, Estados Unidos busca reafirmar su dominio en la cancha. Analizamos las estadísticas de estos cuatro jugadores clave para entender cómo podrían influir en este crucial encuentro.

Estadísticas del torneo:

Stephen Curry, conocido por su habilidad para encestar desde largas distancias, ha tenido un inicio discreto en términos de puntuación, promediando 7.3 puntos por partido. Sin embargo, su impacto en el juego va más allá de los puntos, con un porcentaje perfecto en tiros libres y una notable capacidad para distribuir el balón con 2.7 asistencias por juego. Su presencia en la cancha y su experiencia serán fundamentales para desestabilizar la defensa brasileña.

Estadísticas del torneo:

LeBron James ha sido un pilar fundamental para el equipo estadounidense, liderando con 14.3 puntos por partido y un impresionante 64% en tiros de campo. Su capacidad para jugar tanto en ofensiva como en defensiva se refleja en sus 6.7 rebotes y 7.3 asistencias por juego. Aunque su porcentaje de tiros de tres puntos es bajo, su versatilidad y experiencia serán cruciales en momentos clave del partido.

Lebron James is 40 years old doing this.. Definition of AURA 😤 pic.twitter.com/8OlBZXyfQ3

