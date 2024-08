Danilo Gallinari, uno de los talentos más destacados que ha dado el baloncesto italiano, está decidido a no cerrar todavía su etapa en la NBA. A sus 36 años y tras una carrera plagada de lesiones que limitaron su brillantez, el veterano jugador aún espera que alguna franquicia le conceda una última oportunidad para despedirse del básquetbol estadounidense de la mejor manera posible.

En una entrevista concedida a La Repubblica, Gallinari se mostró optimista sobre su futuro en la liga, dejando claro que no está listo para regresar a Italia. “Todavía hay tiempo para mí en el mercado. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento”, afirmó el transalpino, quien también dejó entrever su deseo de unirse a un equipo competitivo. “Podría ser en cualquier lugar, siempre que sea una franquicia competitiva”.

